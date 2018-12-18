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"Морозна погода продовжиться": синоптик озвучила прогноз на 19 грудня

STYLERЖиття    18.12.2018 - 12:14
"Морозна погода продовжиться": синоптик озвучила прогноз на 19 грудня
Ілюстративне фото (pixabay)

У Києві очікується мороз і ожеледь

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що 19 грудня в Україні буде холодно, намічаються незначні опади. Свій прогноз експерт написала на сторінці Facebook. За її словами, наприкінці тижня на українців чекає підвищення температури повітря та опади у вигляді снігу.

"Циклон над Атлантикою закидає опади, теплу погоду і вітер в Західну Європу і до нас поки не дотягується. Циклон над Туреччиною і Чорним морем призведе посилення вітру на Півдні та Сході України. А також періодично незначні опади", - пише синоптик.

 

Карта погоди: (facebook.com/tala.didenko)

У більшості областей України очікуються незначні опади і мороз. Вночі температура становитиме -6-12, місцями -10-14 градусів, а вдень -3-9 градусів, на Півдні буде близько нуля, а в Криму до +4 градусів.

Наголошується, що у столиці 19 грудня будуть морози, опади не прогнозуються. Вночі -7-9 градусів, а вдень -5-7 градусів. На дорогах необхідно бути обережними, оскільки очікується ожеледиця.

"В кінці тижня атлантична, волога та тепла повітряна маса наблизиться і принесе підвищення температури повітря та опади у вигляді снігу, мокрого снігу, який переходитиме впродовж суботи-неділі в дощ", - зазначено в повідомленні.

&quot;Морозна погода продовжиться&quot;: синоптик озвучила прогноз на 19 грудня

Скріншот поста: (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптики попередили українців про істотне похолодання.

Раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли про погоду на Новий рік.

А також розповідали про те, що синоптик озвучила прогноз погоди на тиждень.

 

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