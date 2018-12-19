Украинцев предупредили о сильных морозах 19 декабря

В некоторых регионах температура опустится ниже -14 градусов
В среду, 19 декабря в Украине ожидается существенное понижение температуры воздуха, в некоторых областях пройдет мокрый снег. Об этом сообщает УНИАН.
На востоке, по прогнозу синоптиков, без осадков. Днем столбики термометров покажут -2 градуса. Ночью ожидается до -9 градусов.
На юге переменная облачность, местами возможен небольшой мокрый снег. Ночью от -2 до -4 градусов. Днем от -2 до +2 градусов.
В северных областях будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха опустится до -11 -12 градусов. Днем ожидается до -8 градусов.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
На западе страны без осадков и ясно. Синоптики прогнозирую солнечную погоду. Ночью температура опустится до -12 -14 градусов. Днем ожидается от -3 до -5 градусов.
В центральных областях будет холодно, но без осадков. Ночью от -10 до -12 градусов, днем от -2 до -5 градусов.
В Киеве 19 декабря будет ясно, местами возможна небольшая облачность. Температура воздуха днем -7 градусов, ночью опустится до -9 -11 градусов. Ветер северо-восточный.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что народный синоптик назвали области, где пройдет снег.
А также писали о том, что синоптики рассказали о погоде на Новый год.