"Українці своїх не кидають": журналіст Цимбалюк на росТБ розлютив пропагандистів Кремля (відео)

Журналіст яскраво висловив свою точку зору з приводу арешту Романа Сущенка в Москві

Український журналіст Роман Цимбалюк, який працює в РФ, в ефірі російської пропагандистської телепередачі розлютив пропагандистів Кремля, обговорюючи питання затриманого українського журналіста Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років в'язниці. Відповідне відео опубліковане на YouTube.

Цимбалюк розповів, що у Росії незаконно утримують громадян України, в їх число входять і політв'язні, однак обмінювати їх на російських політв'язнів Росія відмовляється.

"Ви обурювалися, що з Кирилом Вишинським неправильно вчинили. Я з цим частково згоден, оскільки журналістів образити нескладно. Найголовніша проблема, що в Україні засуджено 23 громадянина РФ: за участь у боях на Донбасі, за підготовку терактів в інших регіонах України і українська сторона пропонує: "товариші росіяни, війна війною, але давайте проведемо гуманітарний обмін – обміняємося заручниками", - зазначив український журналіст.

За його словами, такі дії показують, що насправді це Україна, а не "росіяни своїх не кидають".

"Ви тут кричите, що "росіяни своїх не кидають", а на практиці виходить, що "українці своїх не кидають", тому що ми хочемо повернути своїх. Таке враження, що вам абсолютно побоку ці нещасні громадяни, які зі зброєю в руках, підкреслю, перетнули українсько-російський кордон", - сказав Цимбалюк.

Відео: Українці своїх не кидають, а росіяни - кидають (youtube.com/СилаСлова)

Раніше Роман Цимбалюк нагадав затятим прихильникам політики Кремля, як Путін брехав про анексію Криму.

Термінова новина за 4 червня