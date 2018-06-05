"Украинцы своих не бросают": журналист Цимбалюк на росТВ разозлил пропагандистов Кремля (видео)

Журналист ярко выразил свою точку зрения по поводу ареста Романа Сущенко в Москве

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в РФ, в эфире российской пропагандисткой телепередачи разозлил пропагандистов Кремля, обсуждая вопрос задержанного украинского журналиста Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Цимбалюк рассказал, что в России незаконно удерживают граждан Украины, в их число входят и политзаключенные, однако обменивать их на российских политзаключенных Россия отказывается.

"Вы возмущались, что с Кириллом Вышинским неправильно поступили. Я с этим отчасти согласен, поскольку журналистов обидеть несложно. Самая главная проблема, что в Украине осуждено 23 гражданина РФ: за участие в боях на Донбассе, за подготовку терактов в других регионах Украины и украинская сторона предлагает: "товарищи россияне, война войной, но давайте проведем гуманитарный обмен – обменяемся заложниками", - отметил украинский журналист.

По его словам, такие действия показывают, что на самом деле это Украина, а не "русские своих не бросают".

"Вы тут кричите, что "русские своих не бросают", а на практике получается, что "украинцы своих не бросают", потому что мы хотим своих вернуть. Такое впечатление, что вам абсолютно побоку эти несчастные граждане, которые с оружием в руках, подчеркну, пересекли украино-российскую границу", - сказал Цимбалюк.

Видео: Украинцы своих не бросают, а русские - бросают (youtube.com/СилаСлова)

Ранее Роман Цимбалюк напомнил ярым сторонникам политики Кремля, как Путин врал об аннексии Крыма.

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