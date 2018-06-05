Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Украинцы своих не бросают": журналист Цимбалюк на росТВ разозлил пропагандистов Кремля (видео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 19:57
Скриншот: Роман Цимбалюк на росТВ (Россия1)
Скриншот: Роман Цимбалюк на росТВ (Россия1)

Журналист ярко выразил свою точку зрения по поводу ареста Романа Сущенко в Москве

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в РФ, в эфире российской пропагандисткой телепередачи разозлил пропагандистов Кремля, обсуждая вопрос задержанного украинского журналиста Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Цимбалюк рассказал, что в России незаконно удерживают граждан Украины, в их число входят и политзаключенные, однако обменивать их на российских политзаключенных Россия отказывается.

"Вы возмущались, что с Кириллом Вышинским неправильно поступили. Я с этим отчасти согласен, поскольку журналистов обидеть несложно. Самая главная проблема, что в Украине осуждено 23 гражданина РФ: за участие в боях на Донбассе, за подготовку терактов в других регионах Украины и украинская сторона предлагает: "товарищи россияне, война войной, но давайте проведем гуманитарный обмен – обменяемся заложниками", - отметил украинский журналист.

По его словам, такие действия показывают, что на самом деле это Украина, а не "русские своих не бросают".

"Вы тут кричите, что "русские своих не бросают", а на практике получается, что "украинцы своих не бросают", потому что мы хотим своих вернуть. Такое впечатление, что вам абсолютно побоку эти несчастные граждане, которые с оружием в руках, подчеркну, пересекли украино-российскую границу", - сказал Цимбалюк.

Видео: Украинцы своих не бросают, а русские - бросают (youtube.com/СилаСлова)

Ранее Роман Цимбалюк напомнил ярым сторонникам политики Кремля, как Путин врал об аннексии Крыма.

Срочная новость за 4 июня

"Превращается в зловещий ад": экс-регионал разразился высказываниями в адрес Украины "Школьника посадили в тюрьму": пропагандист на росТВ выдумал очередной фейк об Украине (видео)
Теги: Роман Сущенко, Роман Цымбалюк, РосСМИ, росТВ
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top