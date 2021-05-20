Українці обирають найкращу музику для бігу: кожен може назвати улюблену пісню

"Торішня премія показала прагнення українців не лише вести здоровий спосіб життя, а й підтримувати українську музику. Тоді було номіновано понад 1000 треків, а серед тих, хто пропонував улюблені пісні, 60% бігають регулярно. Цієї весни ідея не втрачає актуальності, адже карантин уже понад рік залишається випробуванням і для музикантів, і для бігунів. Перші не можуть побачити повні зали, другі - взяти участь у забігах, поки жорсткі карантинні обмеження не будуть скасовані", - говорить бігунка та організаторка премії Інна Поперешнюк.

Фото: українці обирають кращу музику для бігу (pexels.com)

Все відбуватиметься у три етапи. На першому кожен охочий зможе номінувати свої улюблені пісні на сайті премії, а організатори відберуть 30 найпопулярніших. На другому етапі 10 марафонців та ультрамарафонців з усього світу шляхом голосування визначать топ-10 найбільш драйвових треків для бігу.

Членами журі премії у 2021 році стали Інна Поперешнюк, Максим Кривенко, телеведучі Марічка Падалко, яка недавно вийшла на подіум в трендовому образі, Валентина Хамайко і Олександр Попов, а також Тетяна Воротіліна - рекордсменка України в подоланні марафону на протезі.

Плейлист з топ-10 пісень-фіналістів минулорічної премії