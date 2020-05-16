Україну накриють грози і зливи: синоптики різко змінили прогноз погоди

Погода в Україні 17 травня буде холодною і з грозами. Мінімальні показники тепла в нічний час опустяться до позначки +4 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +15... +20 градусів. При цьому всю Україну накриє потужний циклон.

Як повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру, в Україну 17 травня очікуються грозові зливи у всіх областях, крім Донецької, Луганської та Запорізької.

По Україні 17 травня температура коливатиметься від +15 до +20 градусів. Найтепліше буде в південних і східних областях, де термометри покажуть +17... +20 градусів. Трохи прохолодніше буде в центрі країни, де температурні показники піднімуться до +16... +18 градусів. Прохолодніше буде на заході України, де температура триматиметься на рівні +15... +17 градусів.

При цьому в нічний час в Україні очікується похолодання до +4... +11 градусів. Найхолодніше буде на заході, а найтепліше – на півдні та сході.

Синоптики уточнюють, що погана погода очікується переважно в денний час доби. Також наголошується, що в цей день вітер буде несильним – до 5-10 м/с.

Погода в Україні 17 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

За даними синоптика Наталки Діденко, 17 травня, в Україні буде переважати атмосферний фронт.

"Спочатку дощі литимуть на Заході, Півночі, у центральних областях (крім Дніпра і районів), а також в Одеській області. Протягом дня дощі будуть переміщуватися через центральні області та пізно ввечері досягнуть Харківщини, Дніпра з районами, а вже в ніч на вівторок накриють Схід України. По всьому Півдню також опади пройдуть лише до вечора, однак, Крим та південні райони континентального Півдня уникнуть вологої повітряної маси", - написала синоптик у своєму Facebook.

Нагадаємо, що раніше синоптики приголомшили прогнозом погоди на травень.