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На Україну обрушився сильний град: урожай знищений (фото)

STYLERЖиття    09.06.2020 - 13:59
На Україну обрушився сильний град: урожай знищений (фото)
В Україну увірвався град (колаж РБК-Україна)

У Рівненській області град знищив врожай

В Україні випав град розміром з перепелине яйце. Опади обрушилися на Рівненську та Львівську область разом із сильною зливою. Місцеві жителі публікують у соціальних мережах фото наслідків крижаних опадів.

Так, наприклад, мешканка Рівненської області Тетяна Верещук показала, як град побив урожай на її городі.

"Град...Нічого цілого не залишилося", - написала жінка, яка живе в селі Волочин.

На Україну обрушився сильний град: урожай знищений (фото)На Україну обрушився сильний град: урожай знищений (фото)Град в Рівненській області побив урожай (фото: соцмережі)

До речі, у Львівській області град наробив багато біди. Найбільше опадів випало в Сколівському район. Раніше град засипав місто Славське, а 7 червня села Коростів, Гребенів, Тухолька. Шар граду вкривав всю землю і поля навкруги.

Град обрушився на Львівську область (відео: ТСН)

Як ми раніше писали, сильний злива за кілька хвилин перетворив місто Мукачево у Венеції.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Град
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