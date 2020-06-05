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Злива перетворила українське місто у Венеції: потужні фото і відео

STYLERЖиття    05.06.2020 - 09:06
Злива перетворила українське місто у Венеції: потужні фото і відео
Мукачево повністю затопило дощем (колаж РБК-Україна)

В Мукачево за кілька хвилин випала денна норма опадів

Сильна злива за кілька хвилин перетворила місто Мукачево у Венецію. За дуже короткий час тут випала місячна норма опадів. Це відбулося 4 червня. Водою затопило Першотравневу набережну, вулицю Небесної сотні, вулицю Миру та інші. Навіть коли опади припинилися, вулицями мчали величезні потоки води.

Місцеві жителі Закарпаття публікують в мережі фото і відео негоди.

Про аномальну кількість опадів попереджала Мукачівська міська рада. Зараз комунальники вже щосили намагаються ліквідувати наслідки зливи.

Як повідомляє Мukachevo.net, за даними автоматизованої гідрологічної станції Мукачево, протягом декількох хвилин увечері 4 червня випало 54 мм опадів.

Наголошується, що стоки і каналізації виявилися не готові до такої кількості опадів, які обрушилися на місто.

До речі, синоптики повідомляють, що "сезон дощів" в Україні скоро закінчиться, в країну йде справжнє літо з спекою під 30 градусів. Тепло увірветься в Україну вже з 6 червня.

Злива перетворила українське місто у Венеції: потужні фото і відеоЗлива перетворила українське місто у Венеції: потужні фото і відео

Злива затопила вулиці Мукачева (відео: YouTube)

Як ми раніше писали, на український курорт обрушився торнадо з градом.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України дождиливень
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