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Ливень превратил украинский город в Венецию: мощные фото и видео

STYLERЖизнь    05.06.2020 - 09:06
Ливень превратил украинский город в Венецию: мощные фото и видео
Мукачево полностью затопило дождем (коллаж РБК-Украина)

В Мукачево за несколько минут выпала дневная норма осадков

Сильный ливень за несколько минут превратил город Мукачево в Венецию. За очень короткое время тут выпала месячная норма осадков. Это произошло 4 июня. Водой затопило Первомайскую набережную, улицу Небесной сотни, улицу Мира и другие. Даже когда осадки прекратились, по улицам неслись огромные потоки воды.

Местные жители Закарпатья публикуют в сети фото и видео непогоды.

Об аномальном количестве осадков предупреждал Мукачевский городской совет. Сейчас коммунальщики уже вовсю пытаются ликвидировать последствия прошедшего ливня.

По данным автоматизированной гидрологической станции Мукачево, в течение нескольких минут вечером 4 июня выпало более 54 мм осадков, сообщает Мukachevo.net.

Отмечается, что стоки и канализации оказались не готовы к такому количеству осадков, которые обрушились на город.

Кстати, синоптики сообщают, что "сезон дождей" в Украине скоро закончится, в страну идет настоящее лето с жарой под 30 градусов. Тепло ворвется в Украину уже с 6 июня.

Ливень превратил украинский город в Венецию: мощные фото и видеоЛивень превратил украинский город в Венецию: мощные фото и видео

Ливень затопил улицы Мукачево (видео:YouTube/Перший.com.ua)

Ливень затопил улицы Мукачево (видео:YouTube/Перший.com.ua)

Как мы ранее писали, на украинский курорт обрушился торнадо с градом.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины дождиливень
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