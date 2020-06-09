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На Украину обрушился сильнейший град: урожай уничтожен (фото)

STYLERЖизнь    09.06.2020 - 13:59
На Украину обрушился сильнейший град: урожай уничтожен (фото)
В Украину ворвался град (коллаж РБК-Украина)

В Ровенской области град уничтожил урожай

В Украине выпал град размером с перепелиное яйцо. Осадки обрушились на Ровенскую и Львовскую область вместе с сильным ливнем. Местные жители публикуют в социальных сетях фото последствий ледяных осадков.

Так, например, жительница Ровенской области Татьяна Верещук показала, как град побил урожай на ее огороде.

"Град…Ничего целого не осталось", - написала женщина, которая живет в селе Волочин.

На Украину обрушился сильнейший град: урожай уничтожен (фото)На Украину обрушился сильнейший град: урожай уничтожен (фото)Град в Ровенской области побил урожай (фото: соцсети)

Кстати, во Львовской области град наделал тоже много беды. Больше всего осадков выпало в Сколевском район. Ранее град засыпал город Славское, а 7 июня села Коростов, Гребенов, Тухолька. Слой града укрывал всю землю и поля вокруг.

Град обрушился на Львовскую область (видео: ТСН)

Как мы ранее писали, сильный ливень за несколько минут превратил город Мукачево в Венецию.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Град
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