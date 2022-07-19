В Україну прийде спека, а потім знову різко похолодає: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні в найближчий тиждень очікується тепла, без сильних дощів і гроз у більшості областей країни. Наприкінці тижня вдарить спека, але вона буде недовгою.
Яка погода очікує українців у другій половині липня - читайте в матеріалі Styler нижче.
За даними порталу Gismeteo, на сході у найближчий тиждень можливі невеликі опади. Температура повітря коливатиметься від + 20 до + 24 градусів. Спекотно стане в суботу і на неділю синоптики прогнозують до + 33 градусів.
Але вже з 25 липня знову очікуються опади, які зіб'ють високу температуру до +24 +26 градусів.
Спека прийде на південь вже в п'ятницю, 22 липня і повітря розжариться до +30 градусів. З понеділка можливі опади та температура знижуватися почне тільки після 27 липня.
У суботу стане спекотно, синоптики обіцяють до + 29 градусів. Але вже в понеділок-вівторок прийдуть сильні дощі та різко похолодає до + 19 градусів.
У неділю пройде сильна гроза і різко похолодає до +23 градусів у денний час.
В Києві вівторок буде прохолодним і похмурим, але вже в середу синоптична ситуація різко зміниться. Повітря прогріється вдень до + 28 градусів, і температура буде зростати. На вихідних синоптики прогнозують до + 32 + 33 градусів.
У неділю до столиці прийде сильний дощ, який триватиме 25-26 липня. Температура різко впаде до + 20 градусів.
До речі, раніше ми розповідали про те, де можливі дощі та грози в найближчий тиждень.
А також ми попередили, що найближчими днями Землю накриє сильна магнітна буря.