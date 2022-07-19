В Украину придет жара, а потом снова резко похолодает: синоптики обновили прогноз

По данным портала Gismeteo, на востоке в ближайшую неделю возможны небольшие осадки. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +24 градусов. Жарко станет в субботу и на воскресенье синоптики прогнозируют до +33 градусов.

Но уже с 25 июля снова ожидаются осадки, которые собьют высокую температуру до +24 +26 градусов.

На юге страны будет сухо и солнечно всю ближайшую неделю. Ночью ожидается от +19 до +23 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Жара придет на юг уже в пятницу, 22 июля и воздух раскалится до +30 градусов. С понедельника возможны осадки и температура снижаться начнет только после 27 июля.

В северной части Украины ближайшие дни будут прохладными и возможны небольшие дожди. В среду температура воздуха начнет подниматься до +24 +25 градусов.

В субботу станет жарко, синоптики обещают до +29 градусов. Но уже в понедельник-вторник придут сильные дожди и резко похолодает до +19 градусов.

Самые высокие температуры воздуха синоптики прогнозируют в западных областях страны. Со среды воздух начнет прогреваться до +29 +30 градусов, а на выходных ожидается до +34 +35 градусов.

В воскресенье пройдет сильная гроза и резко похолодает до +23 градусов в дневное время.

Погода в Киеве

В Киеве вторник будет прохладным и пасмурным, но уже в среду синоптическая ситуация резко поменяется. Воздух прогреется днем до +28 градусов, и температура будет расти. На выходных синоптики прогнозируют до +32 +33 градусов.

В воскресенье в столицу придет сильный дождь, который будет продолжаться 25-26 июля. Температура резко упадет до +20 градусов.