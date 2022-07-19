В Украину придет жара, а потом снова резко похолодает: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине в ближайшую неделю ожидается теплая, без сильных дождей и гроз в большинстве областей страны. В конце неделе ударит жара, но она будет недолгой.
Какая погода ожидает украинцев во второй половине июля - читайте в материале Styler ниже.
По данным портала Gismeteo, на востоке в ближайшую неделю возможны небольшие осадки. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +24 градусов. Жарко станет в субботу и на воскресенье синоптики прогнозируют до +33 градусов.
Но уже с 25 июля снова ожидаются осадки, которые собьют высокую температуру до +24 +26 градусов.
Жара придет на юг уже в пятницу, 22 июля и воздух раскалится до +30 градусов. С понедельника возможны осадки и температура снижаться начнет только после 27 июля.
В субботу станет жарко, синоптики обещают до +29 градусов. Но уже в понедельник-вторник придут сильные дожди и резко похолодает до +19 градусов.
В воскресенье пройдет сильная гроза и резко похолодает до +23 градусов в дневное время.
В Киеве вторник будет прохладным и пасмурным, но уже в среду синоптическая ситуация резко поменяется. Воздух прогреется днем до +28 градусов, и температура будет расти. На выходных синоптики прогнозируют до +32 +33 градусов.
В воскресенье в столицу придет сильный дождь, который будет продолжаться 25-26 июля. Температура резко упадет до +20 градусов.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, где возможны дожди и грозы в ближайшую неделю.
А также мы предупредили, что в ближайшие дни Землю накроет сильнейшая магнитная буря.