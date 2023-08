Украинским артистам раздадут почти полмиллиона гривен: что известно

В каждой номинации примут участие по пять претендентов на победу: четырех определит оргкомитет премии, а пятого - читатели портала "Музвар".

Известно, что победители всех 14 номинаций премии MUZVAR AWARDS традиционно получат к статуэтке памятную брошь в виде визуального символа премии - "Феникса" от всемирно известного художника Владимира Цисарика.

Кроме того, из специального фонда на развитие украинской музыки победители номинаций New View ("Лучшие новые имена эстрады"), New Breath ("Лучшие новые имена поп-музыки"), New Wave ("Лучшие новые имена рок-музыки") и New Connect ("Лучшие новые имена альтернативы") получат по 100 тысяч гривен от генерального спонсора.

Напомним, что победителями первой премии MUZVAR AWARDS стали WELLBOY, Go_A, Ярмак, Тина Кароль, Александр Пономарев, Krechet, "Самозванці" и другие.