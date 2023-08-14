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Українським артистам роздадуть майже півмільйона гривень: що відомо

MUZVAR AWARDS 2023 відбудеться восени (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Styler

26 вересня в київському МЦКМ "Жовтневий палац" відбудеться друга музична премія для молодих виконавців MUZVAR AWARDS.

Цього року, за словами організаторів, 12 номінацій премії та критерії відбору до них лишилися незмінними, але додалися дві нові.

У кожній номінації візьмуть участь по п'ять претендентів на перемогу: чотирьох визначить оргкомітет премії, а п'ятого - читачі порталу "Музвар".

Відомо, що переможці усіх 14 номінацій премії MUZVAR AWARDS традиційно отримають до статуетки пам'ятну брошку у вигляді візуального символу премії - "Феніксу" від всесвітньо відомого митця Володимира Цісарика.

Окрім того, зі спеціального фонду на розвиток української музики переможці номінацій New View ("Найкращі нові імена естради"), New Breath ("Найкращі нові імена поп-музики"), New Wave ("Найкращі нові імена рок-музики") і New Connect ("Найкращі нові імена альтернативи") отримають по 100 тисяч гривень від генерального спонсора.

Нагадаємо, що переможцями першої премії MUZVAR AWARDS стали WELLBOY, Go_A, Ярмак, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Krechet, "Самозванці" та інші.

Раніше ми писали, що Остапчук наїхав на Єфросиніну і Дурнєва, які критикують його за "10 з 10".

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