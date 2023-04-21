Украинцам предлагают дешевые авиабилеты: как их купить и куда можно лететь

Инструкция по покупке дешевых билетов в Канаду для украинцев

Эту услугу предоставляет сервис Tickets2Canada, занимающийся групповыми авиабилетами.

Скидки доступны на рейсы авиакомпаний AirCanada, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, AirFrance и Delta.

Для того чтобы получить возможность приобрести авиабилет со скидкой, вам необходимо:

иметь гражданство Украины или самому быть членом семьи гражданина Украины

иметь визу формата CUAET (канадскую визу)

заполнить форму на сайте и предоставить всю необходимую информацию для бронирования.

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Отметим, что большинство билетов имеют бесплатный гуманитарный багаж в виде двух чемоданов по 23 кг на человека.

К слову, благодаря тому, что консультанты Tickets2Canada через наиболее удобный для пассажира метод коммуникации сразу предоставляют ответы на вопросы и бережно относятся ко всем своим клиентам, их услугами могут воспользоваться даже те, кто до этого не имел опыта таких дальних путешествий.

На сервисах также можно найти подробные видеоинструкции о том, куда нужно идти в аэропорту по прибытии, как и где забрать свой багаж, как и куда отдавать негабаритный багаж, за сколько времени нужно прибывать в аэропорт и ответы на другие вопросы, которые могут интересовать людей, вынужденных покинуть свой дом из-за войны.

Также клиентам помогают с сопровождением животных и оформлением документов для них, ведь ни один хозяин не оставит своего любимца, а захочет любой ценой забрать его с собой.

Добавим, что этой услугой с начала полномасштабного вторжения уже воспользовались более шести тысяч украинцев, которые по разным причинам летели в Канаду.