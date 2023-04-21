Українцям пропонують дешеві авіаквитки: як їх купити і куди можна летіти

Інструкція по купівлі дешевих квитків в Канаду для українців

Цю послугу надає сервіс Tickets2Canada, що займається груповими авіаквитками.

Знижки доступні на рейси авіакомпаній AirCanada, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, AirFrance та Delta.

Для того, щоб отримати можливість придбати авіаквиток зі знижкою, вам необхідно:

мати громадянство України або самому бути членом сім’ї громадянина України

мати візу формату CUAET (канадську візу)

заповнити форму на сайті та надати всю необхідну інформацію для бронювання.

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Зауважимо, що більшість квитків має безкоштовний гуманітарний багаж у вигляді двох валіз по 23 кг на людину.

До слова, завдяки тому, що консультанти Tickets2Canada через найзручніший для пасажира метод комунікації відразу надають відповіді на питання і дбайливо ставляться до усіх своїх клієнтів, їхніми послугами можуть скористатися навіть ті, хто до цього не мав досвіду таких далеких подорожей.

На сервісах також можна знайти детальні відеоінструкції про те, куди потрібно йти в аеропорту по прибутті, як і де забрати свій багаж, як і куди віддавати негабаритний багаж, за скільки часу потрібно прибувати в аеропорт та відповіді на інші запитання, які можуть цікавити людей, які змушені були покинути свої домівки через війну.

Також клієнтам допомагають із супроводом тварин та оформленням документів для них, адже жодний притомний хазяїн не залишить свого улюбленця, а захоче будь-якою ціною забрати його з собою.

Додамо, що цією послугою з початку повномасштабного вторгнення вже скористалися більш ніж шість тисяч українців, які з різних причин летіли до Канади.