Укрзалізниця додала поїзди на захід України: куди можна поїхати

Укрзалізниця з 4 червня розширила список поїздів у різних напрямках
Укрзалізниця розширила список поїздів, які почали курсувати по Україні після пом'якшення карантинних обмежень через коронавірус. Відновлено залізничне сполучення з Києва в Івано-Франківськ, Ужгород та Хмельницький. З Івано-Франківська також запустили потяг до Костянтинівки.
"Сьогодні в перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого прямування в напрямку Заходу України", - йдеться у повідомленні Укрзалізниці у соціальній мережі Facebook.
У відомстві нагадали, що квитки реалізуються тільки на половину місць у вагоні. Всіх пасажирів будуть пускати у вагони тільки в захисних масках. Температурний скринінг будуть проводити двічі: при вході на вокзал, а також під час перевірки квитків та посадці у вагон.
З 4 червня курсуватимуть такі поїзди:
№1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка
№7/8 Київ - Івано-Франківськ
№749/750 Київ - Івано-Франківськ
№98/97 Ковель – Київ
№772/771 Хмельницький – Київ
Крім того, на Трійцю запустять додаткові поїзди в таких напрямках:
№ 864 / 866 Неданичі, Чернігів — Київ-Волинський;
№ 884 / 883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;
№ 888 / 887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;
№ 896 / 895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський.
У понеділок, 8 червня, поїде ще один додатковий потяг: №880/882 Київ-Волинський – Славутич – Фастів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця підняла ціни на квитки після карантину.
А також ми розповідали про те, що Укрзалізниця вляпалася в скандал через переповнені електрички.
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Автор: Анна Шиканова