Укрзализныця добавила поезда на запад Украины: куда можно поехать

Укрзализныця добавила новые поезда (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Укрзализныця с 4 июня расширила список поездов в разных направлениях

Укрзализныця расширила список поездов, которые начали курсировать по Украине после смягчения карантинных ограничений из-за коронавируса. Возобновлено железнодорожное сообщение из Киева в Ивано-Франковск, Ужгород и Хмельницкий. Из Ивано-Франковска также запустили поезд до Константиновки.

"Сегодня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в направлении Запада Украины", - говорится в сообщении Укрзализныци в социальной сети Facebook.

В ведомстве напомнили, что билеты реализуются только на половину мест в вагоне. Всех пассажиров будут пускать в вагоны только в защитных масках. Температурный скрининг будут проводить дважды: при входе на вокзал, а также во время проверки билетов и посадке в вагон.

С 4 июня будут курсировать такие поезда:

№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка

№7/8 Киев - Ивано-Франковск

№749/750 Киев - Ивано-Франковск

№98/97 Ковель – Киев

№772/771 Хмельницкий – Киев

Кроме того, на Троицу запустят дополнительные поезда в таких направлениях:

№ 864 / 866 Неданичи, Чернигов — Киев-Волынский;

№ 884 / 883 Фастов — Зерновое — Киев-Волынский;

№ 888 / 887 Киев-Волынский — Ворожба — Фастов;

№ 896 / 895 Киев-Волынский — Конотоп, Шостка — Киев-Волынский.

В понедельник, 8 июня, поедет еще один дополнительный поезд: №880/882 Киев-Волынский – Славутич – Фастов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця подняла цены на билеты после карантина.

А также мы рассказывали о том, что Укрзализныця вляпалась в скандал из-за переполненных электричек.

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Автор: Анна Шиканова