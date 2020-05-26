Укрзалізниця відкрила продаж квитків: куди можна буде поїхати

В Україні запустили продаж квитків на поїзди (Колаж РБК-Україна)

В Україні відкрили продаж квитків на перші п'ять напрямків

В Укрзалізниці анонсували продажу квитків на 5 поїздів Інтерсіті + далекого прямування. Зазначено, що залізничні каси почнуть працювати в Україні вже з 27 травня, а потяги почнуть курсувати за вказаними напрямами тільки з 1 червня.

Куди можна буде поїхати з 1 червня

Перші поїзди після карантину в Україні почнуть курсувати з Києва. Як йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, придбати квитки можна на такі поїзди:

№721/722 Київ-Харків

№726/725 Київ-Харків

№ 763/764 Київ-Одеса

№ 711/712 Київ-Костянтинівка

№ 740/ 739 Київ – Кривий Ріг

Правила перевезень пасажирів у поїздах Інтерсіті +

Пасажири будуть допускатися у вагони виключно у захисних масках.

Вимірювання температури тіла будуть здійснювати разом з перевіркою квитків.

Стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Всі вагони після кожного рейсу будуть піддаватися санобробці.

В Україні запустили продаж залізничних квитків

Варто відзначити, що на сайті Укрзалізниці вже можна придбати квитки на перші числа онлайн. Ціни на квитки суттєво не змінилися, поїздка з Києва до Харкова обійдеться приблизно в 900 гривень у першому класі та близько 400 в другому.

Також на сайті видно, що квитки продаються через одне пасажирське місце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві інфраструктури анонсували запуск сполучення між містами до 1 червня.

А також ми повідомляли про те, як перетнути кордон між Україною і Польщею.

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Автор: Маруся Щаслива