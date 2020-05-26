Укрзалізниця відкрила продаж квитків: куди можна буде поїхати

В Україні відкрили продаж квитків на перші п'ять напрямків
В Укрзалізниці анонсували продажу квитків на 5 поїздів Інтерсіті + далекого прямування. Зазначено, що залізничні каси почнуть працювати в Україні вже з 27 травня, а потяги почнуть курсувати за вказаними напрямами тільки з 1 червня.
Куди можна буде поїхати з 1 червня
Перші поїзди після карантину в Україні почнуть курсувати з Києва. Як йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, придбати квитки можна на такі поїзди:
Правила перевезень пасажирів у поїздах Інтерсіті +
В Україні запустили продаж залізничних квитків
Варто відзначити, що на сайті Укрзалізниці вже можна придбати квитки на перші числа онлайн. Ціни на квитки суттєво не змінилися, поїздка з Києва до Харкова обійдеться приблизно в 900 гривень у першому класі та близько 400 в другому.
Також на сайті видно, що квитки продаються через одне пасажирське місце.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві інфраструктури анонсували запуск сполучення між містами до 1 червня.
А також ми повідомляли про те, як перетнути кордон між Україною і Польщею.
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Автор: Маруся Щаслива