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Укрзалізниця розширила список поїздів: коли і куди можна буде поїхати

STYLERЖиття    12.06.2020 - 10:22
Укрзалізниця розширила список поїздів: коли і куди можна буде поїхати
Укрзалізниця додала ще кілька поїздів (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Укрзалізниця додала рейси на популярних напрямках

Укрзалізниця розширила список приміських поїздів і додала ще 14 рейсів у напрямку Фастова, Ніжина та Яготина. З 15 червня можна буде скористатися новими рейсами, щоб дістатися до пунктів призначення.

Як відзначили в Укрзалізниці, ці напрямки є найбільш популярним і завантаженими, тому було прийнято рішення відновити ще 14 рейсів.

  • 6202/6008 Козятин-Фастів-Київ
  • 7032 Фастів-Київ
  • 6070 Тарасівка-Київ
  • 6014 Фастів-Київ
  • 6029 Київ-Фастів
  • 6027/6213 Київ-Фастів-Козятин
  • 6035 Київ-Фастів
  • 6023/6211 Київ-Фастів-Козятин
  • 6902 Київ-Ніжин
  • 6915 Ніжин-Київ
  • 6930 Київ-Ніжин
  • 6929 Ніжин-Київ
  • 6880 Київ-Яготин
  • 6809 Яготин-Дарниця

З 13 червня буде відновлено курсування таких поїздів:

  • 106/105 Одеса-Київ
  • 772/771 Хмельницький-Київ
  • 779/780 Суми-Вінниця

В Укрзалізниці звернулися до пасажирів з проханням бути відповідальними, виконувати всі рекомендації під час поїздки залізничним транспортом, а саме: дотримуватися дистанції, надягати маску і в разі появи симптомів респіраторних захворювань залишатися вдома

Варто відзначити, що раніше Укрзалізниця анонсувала запуск експреса Київ-Бориспіль з 15 червня. Тепер цей експрес буде робити ще одну зупинку – на новій станції Видубичі.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що у західному напрямку також будуть курсувати поїзди. Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Києва в Івано-Франківськ, Ужгород та Хмельницький.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Укрзалізницяпоезд
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