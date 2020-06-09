Укрзалізниця запускає експрес Київ-Бориспіль і відкриває нову зупинку

Укрзалізниця назвала дату запуску експреса Київ-Бориспіль (фото: facebook.com/ivan.yuryk)

В Укрзалізниці розповіли про запуск експреса Київ-Бориспіль

Укрзалізниця запускає Kyiv Boryspil Express з 15 червня. Він також буде робити зупинку на новій станції "Видубичі". Крім того, на станції створили транспортний хаб.

Новий хаб об'єднає в єдиний логістичний ланцюг відразу кілька видів транспорту: залізничний, автобусний, авіатранспорт і метрополітен. Про це розповів виконуючий обов'язки голови Укрзалізниці Іван Юрик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, така синхронізація дозволить жителям Києва та гостям столиці подорожувати з ще більшим комфортом. Кількість рейсів експреса Київ-Бориспіль буде збільшуватися разом з кількістю авіарейсів.

Нагадаємо, що Укрзалізниця додала поїзди на захід України. Квитки продаються тільки на половину місць у вагоні. При цьому пасажирів будуть пускати у вагони тільки в захисних масках.

Ми також писали про те, що українці були шоковані цінами на ж/д перевезення, оскільки після карантину по країні почали курсувати поїзди Інтерсіті, Інтерсіті +, вагони купе і СВ, які коштують не дешево.

Раніше Укрзалізниця вляпалася в скандал через переповнені електрички. Людям доводилося стояти і тому в вагонах не дотримувалася соціальна дистанція в півтора метра.

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Автор: Роман Мирончук