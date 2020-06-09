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Укрзализныця запускает экспресс Киев-Борисполь и открывает новую остановку

STYLERЖизнь    09.06.2020 - 21:52
Укрзализныця запускает экспресс Киев-Борисполь и открывает новую остановку
Укрзализныця назвала дату запуска экспресса Киев-Борисполь (фото: facebook.com/ivan.yuryk)

В Укрзализныце рассказали о запуске экспресса Киев-Борисполь

Укрзализныця запускает Kyiv Boryspil Express с 15 июня. Он также будет делать остановку на новой станции "Выдубичи". Кроме того, на станции создали транспортный хаб.

Новый хаб объединит в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик на своей странице в Facebook.

По его словам, такая синхронизация позволит жителям Киева, и гостям столицы путешествовать с еще большим комфортом. Количество рейсов экспресса Киев-Борисполь будет увеличиваться вместе с количеством авиарейсов.

Напомним, что Укрзализныця добавила поезда на запад Украины. Билеты продаются только на половину мест в вагоне. При этом пассажиров будут пускать в вагоны только в защитных масках.

Мы также писали о том, что украинцы были шокированы ценами на ж/д перевозки, поскольку после карантина по стране начали курсировать поезда Интерсити, Интерсити +, вагоны купе и СВ, которые стоят не дешево.

Ранее Укрзализныця вляпалась в скандал из-за переполненных электричек. Людям приходилось стоять и поэтому в вагонах не соблюдалась социальная дистанция в полтора метра.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Укрзализныцяэкспресс
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