Помер відомий український журналіст, який допоміг багатьом бізнесменам

Помер відомий український журналіст (колаж РБК-Україна)

Ігор Сергєєв був головним редактором популярної газети "Бізнес"

27 травня помер відомий український журналіст, екс-редактор щотижневого українського журналу "Бізнес" Ігор Сергєєв. У нього стався інфаркт. Йому був лише 51 рік.

Про цю сумну новину повідомила у Facebook віце-президент Української PR-Ліги Олена Дерев'янко.

"До останньої хвилини ми вірили в краще, до вечора йому трохи полегшало. Але...

Нескінченно шкода, що пішла з життя талановита і неординарна людина", - з гіркотою написала Дерев'янко.

Приносимо свої співчуття родині журналіста і наводимо деякі факти з його біографії.

У 1993 році Ігор Сергєєв закінчив Харківський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет.

З грудня 1994 року працював кореспондентом відділу "Економіка" харківської газети "Проспект".

З січня 1996 Ігор був редактором відділу "Місто" харківської газети "Телескоп".

З січня 1997 року - редактор відділу, газета "Деловая неделя"

З липня 1997 року працював заступником редактора відділу "Компанії і ринки", а з лютого 1998 року був редактором відділу "Компанії і ринки" в газеті "Бізнес".

З травня 2004 року заступник, згодом перший заступник головного редактора газети "Экономические известия", з липня по листопад 2005 року головним редактором видання.

З лютого 2006 р. редактор відділу "Компанії і ринки" в газеті "Бізнес".

Ігор Сергєєв спеціалізувався на темах про фондовий ринок та економіці

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Автор: Людмила Жукова