Умер известный украинский журналист, который помог многим бизнесменам
Умер известный украинский журналист (коллаж РБК-Украина)
Игорь Сергеев был главным редактором популярной газеты "Бизнес"
27 мая скончался известный украинский журналист экс-редактор еженедельного украинского журнала "Бизнес" Игорь Сергеев. У него случился инфаркт. Ему был всего 51 год.
Об этой печальной новости сообщила в Facebook вице-президент Украинской PR-Лиги Елена Деревянко.
"До последней минуты мы верили в лучшее, к вечеру ему немного полегчало. Но...
Бесконечно жаль, что ушел из жизни такой талантливый и неординарный человек", - с горечью написала Деревянко.
Приносим свои соболезнования семье журналиста и приводим некоторые факты из его биографии.
- В 1993 году Игорь Сергеев окончил Харьковский политехнический институт, инженерно-физический факультет.
- С декабря 1994 года работал корреспондентом отдела "Экономика" харьковской газеты "Проспект".
- С января 1996 Игорь был редактором отдела "Город" харьковской газеты "Телескоп".
- С января 1997 года - редактор отдела, газета "Деловая неделя"
- С июля 1997 года трудился заместителем редактора отдела "Компании и рынки", а с февраля 1998 года был редактором отдела "Компании и рынки" в газете "Бизнес".
- С мая 2004 года заместитель, впоследствии первый заместитель главного редактора газеты "Экономические известия", с июля по ноябрь 2005 года главным редактор издания.
- С февраля 2006 г. редактор отдела "Компании и рынки" в газете "Бизнес".
Игорь Сергеев специализировался на темах о фондовом рынке и экономике.
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Автор: Людмила Жукова
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