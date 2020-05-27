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Умер выдающийся украинский писатель: его вклад в культуру огромен

STYLERЖизнь    27.05.2020 - 08:37
Умер выдающийся украинский писатель: его вклад в культуру огромен
Моисей Фишбейн умер от тяжелой болезни (фото: facebook.com/oksent)

Известный писатель и поэт Моисей Фишбейн скончался

Моисей Фишбейн скончался от продолжительной болезни. Ему было 73 года. Украинский писатель, поэт и переводчик еврейского происхождения ушел из жизни после борьбы с тяжелым заболеванием, которое у него диагностировали еще в 2019 году.

О смерти выдающегося для Украины человека сообщил на своей странице в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский. О печальной новости рассказала Сидоржевскому жена писателя Елена.

"Моисей Фишбейн - украинский поэт и переводчик еврейского происхождения, лауреат премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины. Рыцарь ордена князя Ярослава Мудрого V степени. Член Украинского Центра Международного ПЕН-Клуба и Национального Союза писателей Украины", - написал Сидоржевский.

Что известно о писателе

  • Моисей Фишбейн родился 1 декабря 1946 года в Черновцах.
  • Всю свою жизнь он писал произведения на украинском языке.
  • Моисей окончил филологический факультет Киевского педагогического института, работал в Главной редакции Украинской советской энциклопедии.
  • В 1979 был эмигрировал в в Израиль после отказа сотрудничать с КГБ. В 1982 он переехал в Германию.
  • В 1982-1985 годах работал в украинской и российской редакциях "Радио Свобода".
  • В 2003 году Моисей Фишбейн решил вернуться в Украину.
  • Моисей написал такие книги : "Ямбовый круг" (1974), "Сборник без названия" (1984), "Дивный сад" (1991), "Апокриф" (1996), "Рассеянные тени" (2001), "Аферизмы" (2003), "Ранний рай" (2006).
  • Он прекрасно перевел на украинский язык Г. Гейне, Г. Тракля, Р. М. Рильке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г. К. Артманн, Т. Аргези, Х. Н. Бялика, Ш. Бодлера, М. Волошина и других авторов.
  • Лауреат премии имени Василия Стуса. Рыцарь ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

Как мы ранее писали, профессиональная спортсменка покончила с собой.

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Автор: Мария Соловей

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