Помер видатний український письменник: його внесок у культуру величезний

Мойсей Фішбейн помер від важкої хвороби (фото: facebook.com/oksent)

Відомий письменник і поет Мойсей Фішбейн помер

Мойсей Фішбейн помер від тривалої хвороби. Йому було 73 роки. Український письменник, поет і перекладач єврейського походження пішов з життя після боротьби з важким захворюванням, яке у нього діагностували ще в 2019 році.

Про смерть видатної для України людини повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський. Про сумну новину розповіла Сидоржевскому дружина письменника Олена.

"Мойсей Фішбейн - український поет і перекладач єврейського походження, лауреат премії імені Василя Стуса, член Українського ПЕН та Національної спілки письменників України. Лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня. Член Українського Центру Міжнародного ПЕН-Клубу та Національної Спілки письменників України", - написав Сидоржевський.

Що відомо про письменника

Мойсей Фішбейн народився 1 грудня 1946 року в Чернівцях.

Все своє життя він писав твори українською мовою.

Мойсей закінчив філологічний факультет Київського педагогічного інституту, працював у Головній редакції Української радянської енциклопедії.

У 1979 був емігрував в Ізраїль після відмови співпрацювати з КДБ. У 1982 році він переїхав в Німеччину.

У 1982-1985 роках працював в українській і російській редакціях "Радіо Свобода".

У 2003 році Мойсей Фішбейн вирішив повернутися в Україну.

Мойсей написав такі книги : "Ямбове коло" (1974), "Збірка без назви" (1984), "Дивний сад" (1991), "Апокриф" (1996), "Розпорошені тіні" (2001), "Аферизми" (2003), "Ранній рай" (2006).

Він чудово переклав на українську мову Р. Гейне, Р. Тракля, Р. М. Рільке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г. К. Артманн, Т. Аргезі, Х. Н. Бялика, Ш. Бодлера, М. Волошина та інших авторів.

Лауреат премії імені Василя Стуса. Лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Як ми раніше писали, професійна спортсменка покінчила з собою.

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Автор: Марія Соловей