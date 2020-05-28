Помер відомий український журналіст, який допоміг багатьом бізнесменам

Ігор Сергєєв був головним редактором популярної газети "Бізнес"
27 травня помер відомий український журналіст, екс-редактор щотижневого українського журналу "Бізнес" Ігор Сергєєв. У нього стався інфаркт. Йому був лише 51 рік.
Про цю сумну новину повідомила у Facebook віце-президент Української PR-Ліги Олена Дерев'янко.
"До останньої хвилини ми вірили в краще, до вечора йому трохи полегшало. Але...
Нескінченно шкода, що пішла з життя талановита і неординарна людина", - з гіркотою написала Дерев'янко.
Приносимо свої співчуття родині журналіста і наводимо деякі факти з його біографії.
Ігор Сергєєв спеціалізувався на темах про фондовий ринок та економіці
Як ми раніше писали, помер видатний український письменник Мойсей Фішбейн.
Автор: Людмила Жукова