Умер известный украинский журналист, который помог многим бизнесменам

Игорь Сергеев был главным редактором популярной газеты "Бизнес"
27 мая скончался известный украинский журналист экс-редактор еженедельного украинского журнала "Бизнес" Игорь Сергеев. У него случился инфаркт. Ему был всего 51 год.
Об этой печальной новости сообщила в Facebook вице-президент Украинской PR-Лиги Елена Деревянко.
"До последней минуты мы верили в лучшее, к вечеру ему немного полегчало. Но...
Бесконечно жаль, что ушел из жизни такой талантливый и неординарный человек", - с горечью написала Деревянко.
Приносим свои соболезнования семье журналиста и приводим некоторые факты из его биографии.
Игорь Сергеев специализировался на темах о фондовом рынке и экономике.
Как мы ранее писали, умер выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн.
Автор: Людмила Жукова