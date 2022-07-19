Померла Руслана Писанка. Вона не поборола важку хворобу

Що відомо про смерть Руслани Писанки

Як кажуть її колеги, після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Руслана виїхала до Німеччини. Там лікарі діагностували у неї важку хворобу.

"У неї була своя боротьба за життя, але життя розпорядилось так... Вона нікому не хотіла розповідати, як їй там важко. Навпаки, завжди вона, коли виходила на зв'язок, з життєрадісністю спілкувалися", - зі сльозами на очах розповіли ведучі "Сніданку".

До останнього Писанка нікому не розповідала про свою хворобу і будувала великі плани на майбутнє.

Але, на жаль, їм не судилося здійснитися.

Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Відомо, що Писанка наприкінці свого життя знімалася у кіноромані Наталії Ворожбит "Demons", який мав вийти 2022 року.

Біографія Руслани Писанки

Руслана народилася 17 листопада 1965 року в Києві, в родині мами інженера-зв'язківця та батька кінооператора, лауреата премії ім. Тараса Шевченка Ігоря Миколайовича Писанки.

Після закінчення школи вступила в Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У 1991 році дебютувала в епізодичній ролі у фільмі "Круїз, або подорож розлучення". Потім вона знялася в короткометражному фільмі "Трамвай удачі".

Першою великою роллю Писанки була роль Меї в еротичній комедії Андрія Бенкендорфа "Кілька любовних історій". Після цієї ролі за нею закріпився неофіційний титул "секс-символу" України.

Руслана Писанка у картині "Кілька любовних історій" (кадр з фільму / kinorium.com)

У 1995 році Руслана зіграла свою першу головну роль у фільмі "Москаль-чарівник", за що її удостоїли премії імені Олександра Довженка.

Також варто відзначити її ролі у таких фільмах, як "Вогнем і мечем" Єжи Гофмана, "Душка" Йоса Стеллінга, у мінісеріалі "Чорна рада", мюзиклі "Сорочинський ярмарок".

Останньою великою роллю у багатосерійній картині Руслани стала роль у детективному серіалі "Філін".

Руслана Писанка у серіалі "Філін" (кадр з фільму / kinorium.com)

2006 року Писанка брала участь у першому сезоні шоу "Танці з зірками" у парі з танцюристом Миколою Коваленком і зайняла третє місце

З 24 травня 2021-го і до 24 лютого 2022 року Руслана була ведучою денного інфотейнмент-шоу "Твій день" на каналі 1+1.

Руслана Писанка з колегами (фото: instagram.com/tviyden_official)

На початку 2022 року під час вистави "Поїзд "Одеса-мама" Руслана раптово впала на сцені та втратила свідомість.

"На поклоні на нашій виставі ми з акторами танцюємо коротенький танець. Я роблю рухи на підборах і, мабуть, на цей раз вчасно не зманеврувала. Можливо, через те, що у залі театру було холодно, і м‘язи виявилися нерозігріті. А можливо, - просто невдало оступилася. І впала до долу", - написала згодом зірка у Facebook.

У Руслани лишився коханий чоловік Ігор Ісаков.

Руслана Писанка і Ігор Ісаков (фото: instagram.com/pisankaruslana)