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Умерла Руслана Писанка. Она не поборола тяжелую болезнь

Руслана Писанка умерла 19 июля (фото: instagram.com/pisankaruslana)
Автор: Дмитрий Войналович

Умерла знаменитая актриса и телеведущая Руслана Писанка. Звезде, на творчестве которой росли поколения украинцев, было 56 лет.

Об этом сообщили ее коллеги в эфире "Сніданку з 1+1", где до недавнего времени работала звезда.

Что известно о смерти Русланы Писанки

Как говорят ее коллеги, после полномасштабного вторжения России 24 февраля Руслана уехала в Германию. Там врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.

"У нее была своя борьба за жизнь, но жизнь распорядилась так... Она никому не хотела рассказывать, как ей там тяжело. Напротив, всегда она, когда выходила на связь, с жизнерадостностью общались", - со слезами на глазах рассказали ведущие "Сніданку".

До последнего Писанка никому не рассказывала о своей болезни и строила большие планы на будущее.

Но, увы, им не суждено было осуществиться.

Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Известно, что Писанка в конце своей жизни снималась в киноромане Натальи Ворожбит "Demons", который должен был выйти в 2022 году.

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Руслана Писанка