Умерла Руслана Писанка. Она не поборола тяжелую болезнь

Что известно о смерти Русланы Писанки

Как говорят ее коллеги, после полномасштабного вторжения России 24 февраля Руслана уехала в Германию. Там врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.

"У нее была своя борьба за жизнь, но жизнь распорядилась так... Она никому не хотела рассказывать, как ей там тяжело. Напротив, всегда она, когда выходила на связь, с жизнерадостностью общались", - со слезами на глазах рассказали ведущие "Сніданку".

До последнего Писанка никому не рассказывала о своей болезни и строила большие планы на будущее.

Но, увы, им не суждено было осуществиться.

Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Известно, что Писанка в конце своей жизни снималась в киноромане Натальи Ворожбит "Demons", который должен был выйти в 2022 году.