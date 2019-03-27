Світла людина: померла знаменита українська актриса

Померла Зінаїда Цесаренко - Заслужена артистка України, яка прослужила більше п'ятдесяти років у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Актрисі було 82 роки, про це повідомили на сайті театру.

Зінаїда Цесаренко народилася 22 липня в селі Байбуга в Криму. У колектив театру Франка Зінаїда Василівна прийшла в 1965 році.

"Колектив театру з глибоким сумом сповіщає про перехід в інші світи талановитої Актриси, неймовірної Жінки, чуйної, доброзичливої Людини, корифея театру, заслуженої артистки України Цесаренко Зінаїди Василівни", - пишуть колеги і висловлюють щирі співчуття її рідним і близьким.

Померла українська актриса Зінаїда Цесаренко (фото: соцмережі)

Український театральний критик і публіцист, заслужений журналіст України Олег Вергеліс так написав про Цесаренко:

"У день театру є радість. Але є і смуток. Пішла з життя актриса Національного театру ім. І. Франка Зінаїда Цесаренко... Світла людина, талановита актриса".

Померла українська актриса Зінаїда Цесаренко (скрін: facebook.com/oleg.vergelis/)

Значна частина образів, які втілила актриса, стали справжнім надбанням національної сцени: Анна "Дві сім'ї" М. Кропивницького, Оксана "Майська ніч", Секлета "За двома зайцями" М. Старицького, Климена "Кассандра" Лесі Українки, Соня "Дядя Ваня" А. Чехова, Юнона "Енеїда" І. Котляревського, місіс Пірс "Пігмаліон" Б. Шоу, Ліза "Крихітка Цахес" Е. Гофмана та багато інших.

Колеги згадують, що Зінаїда Василівна належала до актрис, які ніколи не зупинялися на досягнутому. Їй був притаманний надзвичайний азарт в роботі, вона була завжди відкрита до експерименту і пошуку і прагнула тільки вперед.

Померла українська актриса Зінаїда Цесаренко (фото: соцмережі)

Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним і близьким актриси, а також колективу театру, який втратив велику актрису.

"Всі актори після смерті залишаються ангелами-хранителями в театрі. Так говорив Богдан Ступка, і я йому вірю";

"Лише нещодавно була прем'єра. "Сторонні серед нас". Її виконання розчулило до сліз. Дуже сумна новина";

"Сумно... Дуже подобалася актриса";

"Як шкода. Багато років ходив на її прем'єри";

"Стежила за її творчістю... Дуже сумно..."

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про смерть відомого радянського актора Нодара Мгалоблішвілі, який прославився завдяки ролі графа Каліостро в культовому фільмі "Формула любові".

Також повідомлялося, що в Росії помер актор Володимир Етуш. Він був легендарним радянським актором, який зіграв у популярних картинах - "Кавказька полонянка", "Іван Васильович змінює професію".