Помру за мову: в Росії вчений спалив себе перед Держрадою (відео)

Сьогодні, 10 вересня, в Іжевську (Удмуртія, Росія) директор Інституту людини УдГУ Альберт Разін облив себе бензином і влаштував акт самоспалення перед будівлею місцевої Державної ради. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Перед тим, як підпалити себе Разін тримав у руках плакат з цитатою дагестанського поета Расула Гамзатова: "І якщо завтра моя мова зникне, то я готовий сьогодні померти".

Чоловік отримав опіки 100% тіла та був госпіталізований у важкому стані. Через кілька годин Разін помер у лікарні.

В Росії Альберт Разін спалив себе перед Держрадою (відео: YouTube/Новини світу)

Цього літа Альберту Разіну виповнилося 79 років. Він вимагав від місцевої влади заходів по збереженню удмуртської мови. Крім того, він домагався того, щоб цю мову діти вчили в школі.

Нагадаємо, що під Запоріжжям чоловік підпалив свою дівчину прямо посеред вулиці. При цьому перехожий просто знімав все, що відбувається на відео. Дівчина отримала 90% опіків тіла 2-3 ступеня.

Раніше повідомлялося про те, що в селі Косино Закарпатської області батько спалив себе на весіллі дочки. 43-річний чоловік вирішив з'ясувати сімейні відносини і налякати своїх рідних. Він облив себе, будинок і автомобіль бензином і підпалив.

Ми також писали про те, що в Запоріжжі неадекват облив свою дівчину окропом. Постраждала отримала серйозні опіки і була госпіталізована. Після скоєного молодик втік.