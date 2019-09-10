Умру за язык: в России ученый сжег себя перед Госсоветом (видео)

Сегодня, 10 сентября, в Ижевске (Удмуртия, Россия) директор Института человека УдГУ Альберт Разин облил себя бензином и устроил акт самосожжения перед зданием местного Государственного совета. Об этом сообщают российские СМИ.

Перед тем, как поджечь себя Разин держал в руках плакат с цитатой дагестанского поэта Расула Гамзатова: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Мужчина получил ожоги 100% тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Через несколько часов Разин скончался в больнице.

В России Альберт Разин сжег себя перед Госсоветом (видео: YouTube/Новости мира)

Этим летом Альберту Разину исполнилось 79 лет. Он требовал от местных властей принятия мер по сохранению удмуртского языка. Кроме того, он добивался того, чтобы этот язык дети учили в школе.

Напомним, что под Запорожьем мужчина поджег свою девушку прямо посреди улицы. При этом прохожий просто снимал все происходящее на видео. Девушка получила 90% ожогов тела 2-3 степени.

Ранее сообщалось о том, что в селе Косино Закарпатской области отец сжег себя на свадьбе дочери. 43-летний мужчина решил выяснить семейные отношения и напугать своих родных. Он облил себя, дом и автомобиль бензином и поджег.

Мы также писали о том, что в Запорожье неадекват облил свою девушку кипятком. Пострадавшая получила серьезные ожоги и была госпитализирована. После содеянного молодой человек сбежал.