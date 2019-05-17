Отец сжег себя на свадьбе дочери: шокирующие детали ЧП на Закарпатье

Мужчина облил себя бензином и поджег (коллаж: РБК-Украина)

Мужчина решил выяснить семейные отношения и напугать своих родных

Мужчина облил себя, дом и автомобиль бензином и поджег. ЧП произошло вечером 12 мая в Закарпатской области. 16 мая 43-летний житель села Косино (Мукачевский район) умер в больнице от ожогов 90% тела. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Соседи семьи рассказали, что накануне слышали звуки ссоры. Трагедия развернулась на второй день свадьбы его дочери.

Отметим, что 19-летняя дочь поджигателя также пострадала при попытке потушить пожар. Она получила ожоги верхних и нижних конечностей. Известно, что девушка идет на поправку.

Врачи и раньше давали неутешительные прогнозы, ведь закарпатец получил очень серьезные ожоги 90% тела.

Мужчина облил себя бензином и поджег - он умер в больнице на Закарпатье (фото: mukachevo.net)

По предварительной информации, на следующий день после свадьбы собственной дочери, закарпатец облил себя бензином дом и машину. По версии полиции, успокоившись, уселся перекурить и вспыхнул.

Односельчане говорят, что семья считается благополучной. Мужчина был непьющий, но в тот день, очевидно, позволил себе лишнего.

Журналисты предполагают, что причиной попытки самосожжения могла стать ссора с женой. На крики прибежала соседка с мужем, рассказывают пламени'я был настолько высоким, что думали горит дом.

Мужчина облил себя бензином и поджег - он умер в больнице на Закарпатье (фото: mukachevo.net)

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