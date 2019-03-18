Новый герой: в сети оправдали обвиняемого в поджоге магазина Roshen

Поджог магазина Roshen в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Поджог магазина Roshen в Киеве был расследован менее чем за два часа

Поджог магазина Roshen в Киеве произошел около 16:00, буквально в течение часа полиция арестовала подозреваемого. В сети считают, что правоохранители работают оперативно только в случае, если ущерб наносится влиятельным лицам, простым гражданам приходится ждать расследования преступлений в порядке общей очереди. Они также посчитали подозреваемого невиновным, о чем написали под публикацией РБК-Украина в Facebook.

Пользователи активно комментируют арест поджигателя магазина ROSHEN.

Какая интересная жизнь, Бузину убили - не нашли (убийцу - ред.), Шеремета убили - не нашли (убийцу - ред.), а тут спичку не успел зажечь, раз и в наручниках.

Зря, лучше задержали бы свинарей!!! Тех, кто ворует миллионы не трогают!!!!

Ты смотри. Если хотят, быстро нашли. А как с остальными преступлениями? Или только для Порошенко?

Освободить и выплатить компенсацию. Не виновен!

Какая моментальная раскрываемость преступления! А у обычных граждан дела расследуются годами!

Жаль, что нашли...

Молодец! Вот это настоящий Мужик! Подожди до выборов, наши тебя отпустят!!! Скоро у всех воров будут пылать их дворцы! Довели людей до крайности ШАКАЛЫ!!!!

Уважуха тебе, братан, держись.

Молодец, надо бы с президентом вместе- сжечь магазин. Держись - ты герой!!!!

В полиции заявили, что подозреваемый является активистом экстремистской организации, его целью была дестабилизация ситуации в столице, а также срыв выборов в стране.

"В отношении задержанного лица по подозрению в совершении этого правонарушения установлено, что он - активный участник многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которого задержан СБУ и находится в СИЗО. Целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия. Также есть основания полагать, что он причастен к ночному поджогу магазина на Оболони. Собирается доказательная база", - заявил начальник ГУ НПУ Киева Андрей Крищенко.

Интересно, что это был второй пожар в магазинах Roshen за одни сутки. Так, поздно вечером 17 марта неизвестные подожгли здание магазина возле станции метро "Героев Днепра".

Ранее мы писали, что Порошенко задекларировал еще 15 млн гривен дохода.