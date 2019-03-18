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В центре Киева горит Roshen: все подробности

STYLERПроисшествия    18.03.2019 - 16:17
В центре Киева горит Roshen: все подробности
Магазин Roshen горит (коллаж РБК-Украина)

Магазин Roshen на Крещатике горит 18 марта

Магазин Roshen горит в Киеве на улице Крещатик. Причина возгорания здания, которое находится вблизи Бессарабского рынка, пока что не известна. Видео того, как горит магазин, опубликовано в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

 

На Крещатике пылает магазин #Roshen. Кстати, вчера около 22:00 таке же безобразие случилось и возле Героев Днепра. Информация о пострадавших и причины возгорания устанавливается.

Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 18 марта 2019 г.

На Крещатике горит магазин Roshen (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи уже активно комментируют чрезвычайное происшествие в самом центре столицы.

  • Рука 90-х ударила по детищу Пороха. Мейби, конкурент по политике.
  • Хворі люди...
  • Акт самосожжения лучше бы устроили...
  • Большевики не успокоятся никак.
  • А подойти и вскрыться в знак протеста - слабо?
  • А що шукати винних? Вони ж свинками кидалися недавно!

Заметим, что это уже второй пожар в магазинах Roshen за одни сутки. Так, поздно вечером 17 марта неизвестные подожгли здание магазина возле станции метро "Героев Днепра". Тогда огонь не нанес сильного ущерба, а повредил только утеплитель на фасаде.

Известно, что поджог устроили двое нападавших - они облили магазин веществом неизвестного происхождения и подожгли его. Пожарные ликвидировали возгорание в течение тридцати минут.

В центре Киева горит Roshen: все подробности

Вот так горел Roshen на "Героев Днепра" (фото: facebook.com/alex.shchur.69)

Ранее мы писали о том, что в Днепре задержали подозреваемых в поджоге кафе с посетителями.

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