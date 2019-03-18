В центре Киева горит Roshen: все подробности

Магазин Roshen на Крещатике горит 18 марта
Магазин Roshen горит в Киеве на улице Крещатик. Причина возгорания здания, которое находится вблизи Бессарабского рынка, пока что не известна. Видео того, как горит магазин, опубликовано в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".
На Крещатике пылает магазин #Roshen. Кстати, вчера около 22:00 таке же безобразие случилось и возле Героев Днепра. Информация о пострадавших и причины возгорания устанавливается.Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 18 марта 2019 г.
На Крещатике горит магазин Roshen (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи уже активно комментируют чрезвычайное происшествие в самом центре столицы.
Заметим, что это уже второй пожар в магазинах Roshen за одни сутки. Так, поздно вечером 17 марта неизвестные подожгли здание магазина возле станции метро "Героев Днепра". Тогда огонь не нанес сильного ущерба, а повредил только утеплитель на фасаде.
Известно, что поджог устроили двое нападавших - они облили магазин веществом неизвестного происхождения и подожгли его. Пожарные ликвидировали возгорание в течение тридцати минут.
Вот так горел Roshen на "Героев Днепра" (фото: facebook.com/alex.shchur.69)
Ранее мы писали о том, что в Днепре задержали подозреваемых в поджоге кафе с посетителями.