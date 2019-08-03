Умисне вбивство: відео наїзду на відомого діджея шокувало мережу

У мережі з'явилося відео моменту наїзду на діджея Олександра Лісогора, який більш відомий, як Gabber. Музикант їхав на мотоциклі Honda і його збив автомобіль Hyundai Trajet.

Інцидент стався у четвер, 1 серпня, на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Святошино". На відео видно, що автомобіль Hyundai рухався в крайній лівій смузі, але потім почав різко зміщуватися в сусідній ряд, по якому на мотоциклі їхав Олександр Лісогор.

Олександр Лісогор помер в ДТП в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Водій авто збив мотоцикл, який застряг під переднім лівим колесом. При цьому мотоцикліст опинився під бампером авто. Дивно, але водій Hyundai навіть не намагався пригальмувати і протягнув музиканта кілька десятків метрів по асфальту.

Олександр Лісогор (фото: instagram.com/mixmaster_gabber)

В результаті аварії діджей отримав перелом всіх ребер, таза, забій серця і легенів. Музикант помер в операційній.

Користувачі мережі шоковані цими кадрами і деякі вважають, що це було навмисне вбивство.

Водій легковика навіть не гальмує, тупо тисне мотоцикліста, укурений чи що?

Він його просто напросто навмисне збив і ще намагався переїхати. Гальмівного шляху немає. Це що за пі***ц такий!

Це він з лівого ряду в поворот що цей поспішав так? Страшно їздити з такими уе***ми одними дорогами;

Тут скоріше схоже на умисне вбивство;

На 8 секунді навіть помітно, що спеціально захоплює бідного, щоб протягнути довше і немає гальмівного шляху! Так, це навмисне вбивство...

Підозріло все. Схоже на умисні дії. Мабуть до цього у них на трасі було непорозуміння і у чувака знесло дах;

На відео чітко видно водія, немає там ніякої подушки. Таке відчуття, що після зіткнення він почав виляти, щоб відчепити від коліс мотоцикліста з мотоциклом і звалити на повному ходу;

Байкер їхав нормально, в смузі. Його тупо давили і не зупинялися.

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