Умисне вбивство: відео наїзду на відомого діджея шокувало мережу

Багато користувачів мережі вважають, що цей наїзд був неспроста
У мережі з'явилося відео моменту наїзду на діджея Олександра Лісогора, який більш відомий, як Gabber. Музикант їхав на мотоциклі Honda і його збив автомобіль Hyundai Trajet.
Інцидент стався у четвер, 1 серпня, на проспекті Перемоги, недалеко від станції метро "Святошино". На відео видно, що автомобіль Hyundai рухався в крайній лівій смузі, але потім почав різко зміщуватися в сусідній ряд, по якому на мотоциклі їхав Олександр Лісогор.
Олександр Лісогор помер в ДТП в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Водій авто збив мотоцикл, який застряг під переднім лівим колесом. При цьому мотоцикліст опинився під бампером авто. Дивно, але водій Hyundai навіть не намагався пригальмувати і протягнув музиканта кілька десятків метрів по асфальту.
В результаті аварії діджей отримав перелом всіх ребер, таза, забій серця і легенів. Музикант помер в операційній.
Користувачі мережі шоковані цими кадрами і деякі вважають, що це було навмисне вбивство.
Скріншоти з Facebook
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