Умышленное убийство: видео наезда на известного диджея шокировало сеть

Многие пользователи сети считают, что этот наезд был неспроста
В сети появилось видео момента наезда на диджея Александра Лисогора, который более известен, как Gabber. Музыкант ехал на мотоцикле Honda и его сбил автомобиль Hyundai Trajet.
Инцидент произошел в четверг, 1 августа, на проспекте Победы недалеко от станции метро "Святошино". На видео видно, что автомобиль Hyundai двигался в крайней левой полосе, но потом начал резко смещаться в соседний ряд, по которому на мотоцикле ехал Александр Лисогор.
Александр Лисогор умер в ДТП в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Водитель авто сбил мотоцикл, который застрял под передним левым колесом. При этом мотоциклист оказался под бампером авто. Странно, но водитель Hyundai даже не пытался притормозить и протащил музыканта несколько десятков метров по асфальту.
В результате аварии диджей получил перелом всех ребер, таза, ушиб сердца и легких. Музыкант скончался в операционной.
Пользователи сети шокированы этими кадрами и некоторые считают, что это было намеренное убийство.
Скриншоты с Facebook
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