"Знищили практично повністю": екологи б'ють на сполох через знівечений Крим (відео)

Вони показали, на що окупанти перетворили півострів

Масова вирубка дерев в окупованому Криму триває в різних місцях. Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

За словами кримчан, ялівцю і фісташок дерев проходила в Гаспрі, в Сімеїзі і Ласпі також вирубувалися ялівцеві гаї. Голова "Кримського антикорупційного комітету" Ілля Большедворов повідомив, що недавно проводилася масова вирубка дерев на набережній річки Салгір в Сімферополі.

"Зараз вирубку призупинили, але в місті вже вирубали всі що можна - залишилися одні некрасиві пеньки. Були у нас чудові верби на річці Салгір, які знищили практично повністю, багато дерев загинули... Швидше за все, вже освоїли виділені на це кошти. Обрізані гілки і сучки валяються по всьому місту", - сказав він.

Большедворов зазначила, що за новими саджанцам ніхто не доглядає.

Відео: У Криму вирубують дерева (youtube.com/Крым Реалії)

Еколог Маргарита Литвиненко пов'язує ситуацію з вирубкою з тим, що чиновники не знають про цінність ялівцю.

"По російській системі дозволу на знесення червонокнижних рослин має видавати Міністерство екології, і вони видають практично на все. При будівництві траси "Таврида" тільки в Севастополі вирубали найбільше - кілька тисяч дерев. При будівництві житлового комплексу в бухті "Омега" вирубали фісташки, теж з дозволу Мінекології. Ніхто з проектантів з Росії на місце не виїжджав і нічого не дивився. Вони відносяться до цього, як до чужого", - розповіла вона.

Еколог зазначила, що хворі дерева можна вилікувати, тому вона не вірить, що вирубують тільки їх.

"У 99,9% випадків це просто відмовка... Якщо брати Крим в цілому, то можна говорити, напевно, про вирубку близько сотні тисяч дерев", - додала Литвиненко.

За словами еколога Володимира Борейка, дерева розглядаються як спосіб заробити, використовують їх в якості дров або дощок.

"Вони можуть також почати сохнути від загазованості або від солі, яку взимку висипають двірники. Чим дерево старше, тим у нього більше шансів вижити", - пояснив український еколог і зоозахисники Володимир Борейко.

Раніше в мережі з'явилися свіжі фото безлюдного Криму.

На знімках зображений вокзал курортного міста Ялта. На них видно, що там немає людей. Також в мережі викликало подив захоплення кримчан з приводу забору, який захищає територію автовокзалу.