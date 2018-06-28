"Уничтожили практически полностью": экологи бьют тревогу из-за изуродованного Крыма (видео)

Они показали, во что оккупанты превратили полуостров

Массовая вырубка деревьев в оккупированном Крыму продолжается в разных местах. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По словам крымчан, можжевельника и фисташковых деревьев проходила в Гаспре, в Симеизе и Ласпи также вырубались можжевеловые рощи. Председатель "Крымского антикоррупционного комитета" Илья Большедворов сообщил, что недавно проводилась массовая вырубка деревьев на набережной реки Салгир в Симферополе.

"Сейчас вырубку приостановили, но в городе уже вырубили все что можно – остались одни некрасивые пеньки. Были у нас замечательные ивы на реке Салгир, которые уничтожили практически полностью, многие деревья погибли... Скорее всего, уже освоили выделенные на это средства. Обрезанные ветви и сучья валяются по всему городу", - сказал он.

Большедворов отметила, что за новыми саджанцам никто не ухаживает.

Видео: В Крыму вырубывают деревья (youtube.com/Крым Реалии)

Эколог Маргарита Литвиненко связывает ситуацию с вырубкой с тем, что чиновники не знают о ценности можжевельника.

"По российской системе разрешения на снос краснокнижных растений должно выдавать Министерство экологии, и они выдают практически на все. При строительстве трассы "Таврида" только в Севастополе вырубили больше всего – несколько тысяч деревьев. При строительстве жилого комплекса в бухте "Омега" вырубили фисташки, тоже с разрешения Минэкологии. Никто из проектантов из России на место не выезжал и ничего не смотрел. Они относятся к этому, как к чужому", - рассказала она.

Эколог отметила, что больные деревья можно вылечить, потому она не верит, что вырубают только их.

"В 99,9% случаев это просто отговорка... Если брать Крым в целом, то можно говорить, наверно, о вырубке около сотни тысяч деревьев", - добавила Литвиненко.

По словам эколога Владимира Борейко, деревья рассматриваются как способ заработать, используют их в качестве дров или досок.

"Они могут также начать сохнуть от загазованности или от соли, которую зимой высыпают дворники. Чем дерево старше, тем у него больше шансов выжить", - объяснил украинский эколог и зоозащитник Владимир Борейко.

Ранее в сети появились свежие фото безлюдного Крыма.

На снимках запечатлен вокзал курортного города Ялта. На них видно, что там нет людей. Также в сети вызвало недоумение восхищение крымчан по поводу забора, который ограждает территорию автовокзала.

Крымские красоты