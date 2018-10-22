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"Унилоє г**но": Лесь Подерв'янський висловився про майбутнє України і політику

STYLERЖиття    22.10.2018 - 11:02
Лесь Подерв'янський (фото: РБК-Україна)
Лесь Подерв'янський (фото: РБК-Україна)

Подерв'янський вважає, що наша країна рухається в правильному напрямку

Легендарний художник, сценарист, драматург і сатирик Лесь Подерв'янський, голос якого в метро хочуть чути кияни, розповів, як ставиться до політики, а також про те, в якому напрямку рухається Україна.

Так, в ефірі радіостанції INFORMATOR.FM Подерв'янський зазначив, що в Україні стало жити краще. Також він вірить у світле майбутнє країни.

"Україна з 1991 року по 2014-й борсалася в г*вні. У повному. Це була така собі фейковая країна. І ось тільки чотири роки країна існує, вона відбулася. Я вважаю, що Україні лише чотири роки. А це дуже мало. Дитина в чотири роки навіть не дуже добре зав'язує шнурки на черевиках. Так, може, щось робить не так... Але рухається в правильному напрямку!" - сказав Подерв'янський.

Також він висловився про політику. За словами митця, він пішов би в парламент, "якщо б не одне "але".

"Просто політика, навіть в нашій веселій країні, це "унилоє г*вно". Якщо б це не було "унилим г*вном", то, можливо, і пішов би... Я помітив одну річ. В політику в Україні йдуть переважно люди, які не відбулися у своїй основній професії..." - сказав художник.

 
Лесь Подерв'слов'янський в ефірі INFORMATOR.FM

Лесь Подерв'слов'янський в ефірі INFORMATOR.FM - Велике інтерв'ю"! У нас в гостях легендарний український художник і автор сатиричних п'єс.

Опубліковано Інформатор Субота, 20 жовтня 2018 р.

Відео: Facebook/informator.dp.ua

Раніше в інтерв'ю Styler Подерв'янський розповів, що він думає про Марш рівності і чому анархія - це найбільш прийнятний для України державний лад.

Також культовий митець висловив упевненість, що "кацапня як нація вмирає".

Відео: РБК-Україна

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