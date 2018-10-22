"Унылое г**но": Лесь Подервянский высказался о будущем Украины и политике

Лесь Подервянский (фото: РБК-Украина)

Подервянский считает, что наша страна движется в правильном направлении

Легендарный художник, сценарист, драматург и сатирик Лесь Подервянский, голос которого в метро хотят слышать киевляне, рассказал, как относится к политике, а также о том, в каком направлении движется Украина.

Так, в эфире радиостанции INFORMATOR.FM Подервянский отметил, что в Украине стало жить лучше. Также он верит в светлое будущее страны.

"Украина с 1991 года по 2014-й барахталась в г*вне. В полном. Это была такая себе фейковая страна. И вот только четыре года страна существует, она состоялась. Я считаю, что Украине только четыре года. А это очень мало. Ребенок в четыре года даже не очень хорошо завязывает шнурки на ботинках. Да, может, что-то делает не так... Но движется в правильном направлении!" - сказал Подервянский.

Также он высказался о политике. По словам "митця", он пошел бы в парламент, "если бы не одно "но".

"Просто политика, даже в нашей веселой стране, это унылое г*вно. Если бы это не было унылым г*вном, то, возможно, и пошел бы... Я заметил одну вещь. В политику в Украине идут преимущественно люди, которые не состоялись в своей основной профессии..." - сказал художник.

Лесь Подерв'янський в ефірі INFORMATOR.FM Лесь Подерв'янський в ефірі INFORMATOR.FM - "Велике інтерв'ю"! У нас в гостях легендарний український художник і автор сатиричних п'єс. Опубліковано Информатор Субота, 20 жовтня 2018 р.

Видео: Facebook/informator.dp.ua

Ранее в интервью Styler Подервянский рассказал, что он думает о Марше равенства и почему анархия - это самый приемлемый для Украины государственный строй.

Также культовый "митець" выразил уверенность, что "кацапня как нация умирает".

Видео: РБК-Украина