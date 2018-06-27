Киевляне предложили сделать голосом метро Леся Подервянского

В столице хотят озвучить станции голосом писателя
В Киеве предложили поручить озвучивание станций столичного метро известному писателю, сценаристу и драматургу Лесю Подервянскому. Соответствующая петиция была зарегистрирована 27 июня 2018 года на сайте КГГА.
"Предлагаю увековечить незабываемый голос Мастера путем озвучивания станций метро - если, конечно, он согласится", - отметил автор петиции.
Помимо того он предложил разбавить скучные объявления известными афоризмами Подервянского.
"Что-то типа "Станция Гидропарк, сто чертей жабе в сиську", или "Что стоишь как Исусик, станция Героев Днепра, конечная", - написал автор предложения Антон Мялкин.
Фото: Лесь Подеревянский (facebook/poderviansky)
Напомним, после переименования станции метро "Петровка" на "Почайну" у киевского метро появился новый голос. Ранее станции объявлял гендиректор Киевского академического кукольного театра Николай Петренко. Артист умер 21 июня 2016 года.
До конца сбора подписей осталось 89 дней. Пока из необходимых 10 тысяч петецию одобрили всего 40 украинцев.
Скриншот поста (petition.kyivcity.gov.ua)
Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен начал обновление объявлений в вагонах.
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