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Кияни запропонували зробити голосом метро Леся Подерв'янського

STYLERLIFE        27.06.2018 - 19:57
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

У столиці хочуть озвучити станції голосом письменника

У Києві запропонували доручити озвучування станцій столичного метро відомому письменнику, сценаристу і драматургу Лесю Подерв'янському. Відповідна петиція була зареєстрована 27 червня 2018 року на сайті КМДА.

"Пропоную увічнити незабутній голос Майстра шляхом озвучування станцій метро - якщо, звичайно, він погодиться", - зазначив автор петиції.

Крім того він запропонував розбавити нудні оголошення відомими афоризмами Подерв'янського.

"Щось типу "Станція Гідропарк, сто чортів жабі в цицьку", або "Що стоїш як Ісусик, станція Героїв Дніпра, кінцева", - написав автор пропозиції Антон Мялкін.

Фото: Лесь Подерев'янський (facebook / poderviansky)

Нагадаємо, після перейменування станції метро "Петрівка" на "Почайну" у київського метро з'явився новий голос. Раніше станції оголошував гендиректор Київського академічного лялькового театру Микола Петренко. Артист помер 21 червня 2016 року.

До кінця збору підписів залишилося 89 днів. Поки з необхідних 10 тисяч петецію схвалили лише 40 українців.

Раніше повідомлялося, що Київський метрополітен почав оновлення оголошень у вагонах.

Скріншот поста (petition.kyivcity.gov.ua)

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Теги: Київ, метрополитен, метро
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