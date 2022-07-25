Спрощений рецепт котлет по-київськи: готуються дуже швидко!
Котлети по-київськи - ресторанна страва з досить складною технологією приготування. Але порадувати себе і близьких смакотою можна і без зайвих проблем.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Курячий фарш (філе) - 600 г
- Батон - 2 шматочки (без кірки, тільки м'якуш)
- Молоко - 100 мл
- Сіль - за смаком
- Чорний перець - за смаком
- Вершкове масло - 60 г
- Часник - 1 зубчик
- Кріп - 10 г
- Панірувальні сухарі - 70 г
Скріншот: Такими будуть наші котлети
Покрокове приготування
Замочіть батон в молоці.
Наріжте дрібно кріп, подрібніть часник.
Змішайте розм'якшене вершкове масло, кріп і часник. Сформуйте поздовжню ковбаску за допомогою харчової плівки і відправте в морозилку на 15-20 хвилин.
У курячий фарш додайте розмоклий батон, сіль, перець і добре перемішайте до однорідності. Змочуючи руки у воді, щоб фарш не прилипав, розділіть його на 6 рівних частин - приблизно 110-115 грам кожна.
Ковбаску з вершкового масла розділіть на 6 рівних частин, кожну частину трохи витягніть уздовж, щоб вийшов приплюснутий прямокутник.
Змочуючи руки у воді, розподіліть фарш в круглий корж, по центру покладіть шматочок вершкового масла і акуратно закріпіть з усіх боків, формуючи котлету.
Обваляйте в панірувальних сухарях.
Смажте на рослинній олії протягом 8 хвилин з кожного боку на помірному вогні.
Готові котлети потрібно подавати гарячими прямо з печі.
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