Ідеальна домашня шаурма "в три кроки": простий спосіб готування

Що може бути смачніше за домашню шаурму - мікс м'яса, овочів та соусу, загорнений у лаваш і трохи підсушений? Пропонуємо вам ідеальний рецепт, який порадує вас і вашу родину.

Рецепт з'явився в Instagram cooking_with_gala