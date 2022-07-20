Ідеальна домашня шаурма "в три кроки": простий спосіб готування
Ілюстративне фото: Як приготувати домашню шаурму (pixabay)
Що може бути смачніше за домашню шаурму - мікс м'яса, овочів та соусу, загорнений у лаваш і трохи підсушений? Пропонуємо вам ідеальний рецепт, який порадує вас і вашу родину.
Рецепт з'явився в Instagram cooking_with_gala
Інгредієнти на 4 шт. лаваша розміром 30/40
Для начинки:
- 200 г курячого філе
- 150 г капусти
- 1 помідор
- 1 цибуля фіолетова
Для соусу:
- 140 г огірка (2 шт.),
- 10 г кропу,
- 120 г майонезу, 80 г сметани, 20 мл лимонного соку, 2 зубчики часнику, 1/2 ч. л. солі, 1/8 ч. л. чорного перцю, 1/8 ч. л. червоного перцю, 1/2 ч. л. копченої паприки
Покрокове приготування
- Куряче філе попередньо запечіть і наріжте вздовж тоненькими смужками. Цибулю і помідор наріжте напівкільцями, а капусту нашаткуйте.
- Огірок почистіть і натріть на терці. З’єднайте всі інгредієнти соусу, додайте натертий огірок, ретельно перемішайте і залиште на 30 хвилин.
Розкладіть лист лаваша, викладіть начинку не доходячи до країв, полийте соусом (3 ст. л.). Загорніть лаваш в рулет. Обсмажте шаурму з двох боків на сковороді гриль або на електричному грилі (якщо нема - на сухій сковороді, придавлюючи чимось).
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