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Идеальная домашняя шаурма "в три шага": простой способ готовки

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Среда 20 июля 2022 12:32
Идеальная домашняя шаурма "в три шага": простой способ готовки Иллюстративное фото: Как приготовить домашнюю шаурму (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Что может быть вкуснее домашней шаурмы - микс мяса, овощей и соуса, завернутый в лаваш и немного подсушенный? Предлагаем вам идеальный рецепт, который порадует вас и вашу семью.

Рецепт появился в Instagram cooking_with_gala

Ингредиенты на 4 шт. лаваша размером 30/40

Для начинки:

  • 200 г куриного филе
  • 150 г капусты
  • 1 помидор
  • 1 лук фиолетовый

Для соуса:

  • 140 г огурца (2 шт.),
  • 10 г укропа,
  • 120 г майонеза, 80 г сметаны, 20 мл лимонного сока, 2 зубчика чеснока, 1/2 ч. л. соли, 1/8 ч. л. черного перца, 1/8 ч. л. красного перца, 1/2 ч. л. копченой паприки

Пошаговое приготовление

  • Куриное филе предварительно запеките и нарежьте вдоль тоненькими полосками. Лук и помидор нарежьте полукольцами, а капусту нашинкуйте.
  • Огурец почистите и натрите на терке. Соедините все ингредиенты соуса, добавьте натертый огурец, тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут.

Идеальная домашняя шаурма &quot;в три шага&quot;: простой способ готовки

  • Разложите лист лаваша, выложите начинку не доходя до краев, полейте соусом (3 ст. л.). Заверните лаваш в рулет. Обжарьте шаурму с двух сторон на сковороде гриль или на электрическом гриле (если нет - на сухой сковороде, придавливая чем-то).

Идеальная домашняя шаурма &quot;в три шага&quot;: простой способ готовки

Идеальная домашняя шаурма &quot;в три шага&quot;: простой способ готовки

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