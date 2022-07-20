Идеальная домашняя шаурма "в три шага": простой способ готовки
Иллюстративное фото: Как приготовить домашнюю шаурму (pixabay)
Что может быть вкуснее домашней шаурмы - микс мяса, овощей и соуса, завернутый в лаваш и немного подсушенный? Предлагаем вам идеальный рецепт, который порадует вас и вашу семью.
Рецепт появился в Instagram cooking_with_gala
Ингредиенты на 4 шт. лаваша размером 30/40
Для начинки:
- 200 г куриного филе
- 150 г капусты
- 1 помидор
- 1 лук фиолетовый
Для соуса:
- 140 г огурца (2 шт.),
- 10 г укропа,
- 120 г майонеза, 80 г сметаны, 20 мл лимонного сока, 2 зубчика чеснока, 1/2 ч. л. соли, 1/8 ч. л. черного перца, 1/8 ч. л. красного перца, 1/2 ч. л. копченой паприки
Пошаговое приготовление
- Куриное филе предварительно запеките и нарежьте вдоль тоненькими полосками. Лук и помидор нарежьте полукольцами, а капусту нашинкуйте.
- Огурец почистите и натрите на терке. Соедините все ингредиенты соуса, добавьте натертый огурец, тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Разложите лист лаваша, выложите начинку не доходя до краев, полейте соусом (3 ст. л.). Заверните лаваш в рулет. Обжарьте шаурму с двух сторон на сковороде гриль или на электрическом гриле (если нет - на сухой сковороде, придавливая чем-то).
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