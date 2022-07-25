Упрощенный рецепт котлет по-киевски: готовятся в два счета
Котлеты по-киевски - ресторанное блюдо с довольно сложной технологией приготовления. Но порадовать себя и близких вкуснятиной можно и без лишних заморочек.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Куриный фарш (филе) - 600 г
- Батон - 2 кусочка (без корки, только мякиш)
- Молоко - 100 мл
- Соль - по вкусу
- Черный перец - по вкусу
- Сливочное масло - 60 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Укроп - 10 г
- Панировочные сухари - 70 г
Скриншот: Такими будут наши котлеты
Пошаговое приготовление
Замочите батон в молоке.
Нарежьте мелко укроп, измельчите чеснок.
Смешайте размягченное сливочное масло, укроп и чеснок. Сформируйте продольную колбаску при помощи пищевой пленки и отправьте в морозилку на 15-20 минут.
В куриный фарш добавьте размокший батон, соль, перец и хорошо перемешайте до однородности. Смачивая руки в воде, чтобы фарш не прилипал, разделите его на 6 равных частей - приблизительно 110-115 грамм каждая.
Колбаску из сливочного масла разделите на 6 равных частей, каждую часть немного вытяните вдоль, чтобы получился приплюснутый прямоугольник.
Смачивая руки в воде, распределите фарш в круглую лепешку, по центру положите кусочек сливочного масла и аккуратно закрепите со всех сторон, формируя котлету.
Обваляйте в панировочных сухарях.
Жарьте на растительном масле в течение 8 минут с каждой стороны на умеренном огне.
Готовые котлеты нужно подавать горячими с пылу с жару.
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