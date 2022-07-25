Спрощений рецепт котлет по-київськи: готуються дуже швидко!

Інгредієнти:

Курячий фарш (філе) - 600 г

Батон - 2 шматочки (без кірки, тільки м'якуш)

Молоко - 100 мл

Сіль - за смаком

Чорний перець - за смаком

Вершкове масло - 60 г

Часник - 1 зубчик

Кріп - 10 г

Панірувальні сухарі - 70 г

Скріншот: Такими будуть наші котлети

Покрокове приготування

Замочіть батон в молоці.

Наріжте дрібно кріп, подрібніть часник.

Змішайте розм'якшене вершкове масло, кріп і часник. Сформуйте поздовжню ковбаску за допомогою харчової плівки і відправте в морозилку на 15-20 хвилин.

У курячий фарш додайте розмоклий батон, сіль, перець і добре перемішайте до однорідності. Змочуючи руки у воді, щоб фарш не прилипав, розділіть його на 6 рівних частин - приблизно 110-115 грам кожна.

Ковбаску з вершкового масла розділіть на 6 рівних частин, кожну частину трохи витягніть уздовж, щоб вийшов приплюснутий прямокутник.

Змочуючи руки у воді, розподіліть фарш в круглий корж, по центру покладіть шматочок вершкового масла і акуратно закріпіть з усіх боків, формуючи котлету.

Обваляйте в панірувальних сухарях.

Смажте на рослинній олії протягом 8 хвилин з кожного боку на помірному вогні.

Готові котлети потрібно подавати гарячими прямо з печі.