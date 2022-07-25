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Спрощений рецепт котлет по-київськи: готуються дуже швидко!

Скріншот відео: котлети по-київськи по простому рецепту
Автор: Світлана Мащенко

Котлети по-київськи - ресторанна страва з досить складною технологією приготування. Але порадувати себе і близьких смакотою можна і без зайвих проблем.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Курячий фарш (філе) - 600 г
  • Батон - 2 шматочки (без кірки, тільки м'якуш)
  • Молоко - 100 мл
  • Сіль - за смаком
  • Чорний перець - за смаком
  • Вершкове масло - 60 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Кріп - 10 г
  • Панірувальні сухарі - 70 г

Скріншот: Такими будуть наші котлети

Покрокове приготування

Замочіть батон в молоці.

Наріжте дрібно кріп, подрібніть часник.

Змішайте розм'якшене вершкове масло, кріп і часник. Сформуйте поздовжню ковбаску за допомогою харчової плівки і відправте в морозилку на 15-20 хвилин.

У курячий фарш додайте розмоклий батон, сіль, перець і добре перемішайте до однорідності. Змочуючи руки у воді, щоб фарш не прилипав, розділіть його на 6 рівних частин - приблизно 110-115 грам кожна.

Ковбаску з вершкового масла розділіть на 6 рівних частин, кожну частину трохи витягніть уздовж, щоб вийшов приплюснутий прямокутник.

Змочуючи руки у воді, розподіліть фарш в круглий корж, по центру покладіть шматочок вершкового масла і акуратно закріпіть з усіх боків, формуючи котлету.

Обваляйте в панірувальних сухарях.

Смажте на рослинній олії протягом 8 хвилин з кожного боку на помірному вогні.

Готові котлети потрібно подавати гарячими прямо з печі.

Раніше ми писали, як правильно готувати котлети.

Також повідомлялося, як приготувати ідеальну шаурму в "три кроки".

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