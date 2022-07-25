Упрощенный рецепт котлет по-киевски: готовятся в два счета

Ингредиенты:

Куриный фарш (филе) - 600 г

Батон - 2 кусочка (без корки, только мякиш)

Молоко - 100 мл

Соль - по вкусу

Черный перец - по вкусу

Сливочное масло - 60 г

Чеснок - 1 зубчик

Укроп - 10 г

Панировочные сухари - 70 г

Скриншот: Такими будут наши котлеты

Пошаговое приготовление

Замочите батон в молоке.

Нарежьте мелко укроп, измельчите чеснок.

Смешайте размягченное сливочное масло, укроп и чеснок. Сформируйте продольную колбаску при помощи пищевой пленки и отправьте в морозилку на 15-20 минут.

В куриный фарш добавьте размокший батон, соль, перец и хорошо перемешайте до однородности. Смачивая руки в воде, чтобы фарш не прилипал, разделите его на 6 равных частей - приблизительно 110-115 грамм каждая.

Колбаску из сливочного масла разделите на 6 равных частей, каждую часть немного вытяните вдоль, чтобы получился приплюснутый прямоугольник.

Смачивая руки в воде, распределите фарш в круглую лепешку, по центру положите кусочек сливочного масла и аккуратно закрепите со всех сторон, формируя котлету.

Обваляйте в панировочных сухарях.

Жарьте на растительном масле в течение 8 минут с каждой стороны на умеренном огне.

Готовые котлеты нужно подавать горячими с пылу с жару.