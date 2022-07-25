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Упрощенный рецепт котлет по-киевски: готовятся в два счета

Скриншот видео: Котлеты по-киевски по простому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Котлеты по-киевски - ресторанное блюдо с довольно сложной технологией приготовления. Но порадовать себя и близких вкуснятиной можно и без лишних заморочек.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Куриный фарш (филе) - 600 г
  • Батон - 2 кусочка (без корки, только мякиш)
  • Молоко - 100 мл
  • Соль - по вкусу
  • Черный перец - по вкусу
  • Сливочное масло - 60 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Укроп - 10 г
  • Панировочные сухари - 70 г

Скриншот: Такими будут наши котлеты

Пошаговое приготовление

Замочите батон в молоке.

Нарежьте мелко укроп, измельчите чеснок.

Смешайте размягченное сливочное масло, укроп и чеснок. Сформируйте продольную колбаску при помощи пищевой пленки и отправьте в морозилку на 15-20 минут.

В куриный фарш добавьте размокший батон, соль, перец и хорошо перемешайте до однородности. Смачивая руки в воде, чтобы фарш не прилипал, разделите его на 6 равных частей - приблизительно 110-115 грамм каждая.

Колбаску из сливочного масла разделите на 6 равных частей, каждую часть немного вытяните вдоль, чтобы получился приплюснутый прямоугольник.

Смачивая руки в воде, распределите фарш в круглую лепешку, по центру положите кусочек сливочного масла и аккуратно закрепите со всех сторон, формируя котлету.

Обваляйте в панировочных сухарях.

Жарьте на растительном масле в течение 8 минут с каждой стороны на умеренном огне.

Готовые котлеты нужно подавать горячими с пылу с жару.

Ранее мы писали, как правильно готовить котлеты.

Также сообщалось, как приготовить идеальную шаурму в "три шага".

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